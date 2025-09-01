Igrejas de Belém lançam plataforma de hospedagem gratuita para a COP30

Capital paraense receberá a Conferência entre 10 e 21 de novembro. Rafael Medelima / COP30 Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Igrejas católicas e evangélicas de Belém (PA) uniram-se em uma iniciativa inédita para criar uma plataforma que oferece acomodações gratuitas a participantes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

A plataforma, chamada Rede Hospitalidade com Propósito, surgiu da ideia de empreendedores cristãos diante da crise de hospedagem que a cidade enfrenta por conta do evento, conforme explicou Andréa Cunha, coordenadora de relacionamento e mobilização da Rede.

— Queremos mostrar a hospitalidade do povo cristão oferecendo essas acomodações. No Círio de Nazaré, ocorre praticamente da mesma forma: as pessoas abrem suas casas para receber parentes, amigos e conhecidos que vêm a Belém para o evento — disse.

A Rede deve começar a receber solicitações de hospedagem a partir desta terça-feira (2) no site hospitalidadecomproposito.org. No momento, está na fase de cadastro das acomodações. A meta da organização é atingir até 3 mil leitos.

— A ideia é oferecer um leito confortável, seguro, com privacidade e arejado, já que a cidade é quente. O interessado entrará na plataforma, verá a acomodação e fará contato com quem a está oferecendo — explicou Andréa.