Hospital de Porto Alegre é a única instituição de saúde entre as empresas mais inovadoras do Brasil, segundo o MIT

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Hospital Moinhos de Vento foi selecionado pela MIT Technology Review Brasil — plataforma de conteúdo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) — como uma das 20 organizações mais inovadoras do Brasil em 2025. A instituição, sediada em Porto Alegre, é a única da área da saúde a receber a chancela Innovative Workplaces 2025. Do RS, a Lojas Renner S.A., também aparece na lista, porém compreende a outro segmento de atuação.
O estudo considerou o porte e o setor de atuação das participantes, analisando itens como exploração, experimentação, práticas de ESG e maturidade em inteligência artificial. Em 2025, cerca de 2 mil empresas foram avaliadas.
Entre os destaques que garantiram ao Moinhos de Vento o reconhecimento está o Atrion – Centro de Inovação em Saúde. O espaço conecta, incuba, acelera e investe em startups, empresas e pesquisadores em projetos que integram tecnologia e assistência, desenvolvendo soluções para áreas como diagnóstico, monitoramento de pacientes, saúde digital, inteligência artificial e transformação de processos hospitalares.