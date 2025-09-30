Hospital de Porto Alegre é a única instituição de saúde entre as empresas mais inovadoras do Brasil, segundo o MIT

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29), durante o EmTech 2025. A premiação foi recebida por Emely Siqueira Ortiz, especialista em Inovação do Atrion – Centro de Inovação do Hospital Moinhos de Vento. MIT / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Hospital Moinhos de Vento foi selecionado pela MIT Technology Review Brasil — plataforma de conteúdo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) — como uma das 20 organizações mais inovadoras do Brasil em 2025. A instituição, sediada em Porto Alegre, é a única da área da saúde a receber a chancela Innovative Workplaces 2025. Do RS, a Lojas Renner S.A., também aparece na lista, porém compreende a outro segmento de atuação.

O estudo considerou o porte e o setor de atuação das participantes, analisando itens como exploração, experimentação, práticas de ESG e maturidade em inteligência artificial. Em 2025, cerca de 2 mil empresas foram avaliadas.

