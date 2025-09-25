Governo Trump substitui foto oficial de Joe Biden por imagem de caneta automática

Nova galeria de ex-presidentes da Casa Branca. @WhiteHouse / Reprodução X

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo de Donald Trump fez uma publicação nas redes sociais onde ironizou a nova galeria de ex-presidentes da Casa Branca. No lugar da foto de Joe Biden, a nova administração colocou a imagem de uma caneta automática.

Também conhecida como autopen, o aparelho é utilizado para reproduzir assinaturas automáticas. Presidentes norte-americanos usam o equipamento há décadas para agilizar a rotina.

Em março, o republicano já havia criticado o uso do dispositivo por Biden e alegou que parte dos perdões concedidas pelo democrata seriam inválidos, pois teriam sido assinadas por auxiliares sem o conhecimento de Biden.