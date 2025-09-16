Governo federal promove seminários sobre proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital

Objetivo é divulgar a publicação “Crianças, Adolescentes e Telas: Guia sobre Usos de Dispositivos Digitais". Marcelo Oliveira / Agencia RBS

O governo federal realiza nesta semana no RS dois eventos sobre educação digital e proteção de crianças e adolescentes. Intitulado Proteger e Educar Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, o seminário ocorrerá em Caxias do Sul na quarta-feira (17) e em Pelotas na quinta-feira (18).

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), é voltada para secretários de Educação, coordenadores pedagógicos, agentes públicos das áreas de saúde, assistência social e direitos humanos, além de profissionais que atuam na proteção da infância e da adolescência.

A intenção da Secom é divulgar a publicação “Crianças, Adolescentes e Telas: Guia sobre Usos de Dispositivos Digitais” como referência para políticas públicas, apresentar as Diretrizes Operacionais Nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares e incentivar a implementação obrigatória da educação digital e midiática na educação básica até 2026.

— É um documento oficial com análises e recomendações sobre o tema, baseado em evidências científicas e nas melhores práticas internacionais, inteiramente comprometido com a construção de um ambiente digital mais saudável e seguro — destacou diretor de Direitos na Rede de Educação Midiática da Secom, David Almansa.

Além dos seminários, na sexta-feira (19), em Porto Alegre, ocorrerá o 17º Congresso Brasileiro de Adolescência, promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que abordará e debaterá o guia sobre o uso de dispositivos digitais.

Datas e locais:

17 de setembro (quarta-feira): Plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul, às 14h.

Plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul, às 14h. 18 de setembro (quinta-feira): Auditório do Colégio Municipal Pelotense, das 14h às 17h30.