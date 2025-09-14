Governador do Pará diz que 140 países estão confirmados para a COP30; Secretaria da Conferência usa contagem diferente

Parque da Cidade, onde será realizado o evento. Governo do Pará / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O número de países confirmados para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) tem aumentado nos últimos dias.

Na sexta-feira (12), o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), divulgou em suas redes sociais que a ONU havia confirmado a participação de 140 países para o evento em novembro. No entanto, esse número diverge da contagem da Secretaria Extraordinária da COP30 (Secop).

O órgão confirmou neste domingo (14) que o número de países que já resolveram a hospedagem — tanto pelas acomodações da plataforma oficial quanto fora dela — é de 71.

A coluna apurou com fontes ligadas ao governo que o Pará tem divulgado números com base nos registros feitos pelos países no site da UNFCCC, órgão da ONU responsável pela organização das conferências. Porém, esses registros correspondem à lista de delegados que devem solicitar credenciamento, ou seja, são nomes pré-inscritos e não presenças já confirmadas. Já a Secop considera o número de países que já resolveram sua estadia em Belém — com reserva e pagamento efetuado.