Gilberto Gil recebe título de Doutor Honoris Causa da UFRGS nesta sexta-feira

No sábado (6), o artista se apresentará em Porto Alegre. Pridia / 30e

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O cantor e compositor Gilberto Gil receberá, na sexta-feira (5), o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A concessão do título foi aprovada pelo Conselho Universitário (Consun) da universidade em abril, por proposição do Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). A decisão considerou o currículo e a importância histórica de Gil, além de seu amplo reconhecimento nacional e internacional.

Na época, o Conselho considerou, ainda, a notória postura ética do artista em defesa da democracia e da diversidade em diversos níveis e espaços.

— Estamos muito contentes em mostrar a cultura como instrumento central da UFRGS — comentou a reitora, Márcia Barbosa, à coluna.

Leia Mais UFRGS aprova concessão do título de Doutor Honoris Causa a Gilberto Gil

Ao longo da carreira, Gil gravou 17 LPs e nove CDs de estúdio, além de álbuns coletivos, trilhas sonoras e gravações ao vivo, sem contar as centenas de apresentações realizadas em diversos países.