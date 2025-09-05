Gaúchos de Dois Irmãos acompanham canonização de Carlo Acutis, o santo millennial

Basílica de São Pedro preparada para a canonização. Pedro Tiago Silva / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O papa Leão XIV vai canonizar o beato Carlo Acutis no domingo (7). Conhecido como "o padroeiro da internet", ele se tornará o primeiro santo da geração millennial. Dois gaúchos da Minha Biblioteca Católica, uma editora de Dois Irmãos voltada ao público católico, já está no Vaticano para acompanhar a celebração.

Waleska Camargo, criadora de conteúdo da Minha Biblioteca Católica, e Pedro Tiago Silva, videomaker, chegaram à Itália nesta sexta-feira (5) com o objetivo de acompanhar a cerimônia. Em abril, quando a canonização seria realizada, mas foi cancelada devido à morte do papa Francisco, o grupo também estava no país. Na ocasião, eles tinham ido para Assis e Milão com o intuito de produzir um documentário sobre o santo, que está disponível no YouTube.

Em maio, também, a editora também lançou o uma biografia do santo millennial. Intitulada “Carlo Acutis: sua vida, seu exemplo e seus milagres”, a obra conta com meditações do próprio beato, materiais encontrados em seu computador durante o processo de beatificação, além de relatos inéditos e um prefácio escrito por Antonia Salzano, mãe de Carlo. Neste sábado (6) será lançado um livro infantil, em formato de história em quadrinhos, sobre Acutis.