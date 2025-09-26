Fugindo do churrasco e do carreteiro, gastronomia gaúcha será um dos destaques de feira de turismo em Buenos Aires

Serão produzidos 200 pratos no evento em Buenos Aires. Maria Alberici / Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul participa, entre este sábado (27) e terça-feira (30), da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), em Buenos Aires. Um dos diferenciais será a participação do chef gaúcho Rodrigo Bellora, que promoverá a gastronomia gaúcha no evento.

Porém, o maior diferencial é que Bellora promete fugir do tradicional e apresentar a culinária de uma outra forma: unindo produtos tradicionais a inovações gastronômicas.

Os dois pratos criados pelo chef Bellora e sua equipe funcionam como uma jornada gastronômica pelo território gaúcho, utilizando ingredientes típicos de diferentes regiões e biomas do Estado.

O primeiro prato, por exemplo, terá, representando a Serra, o pinhão; o Litoral, pelo siri da Lagoa dos Patos; o Pampa, pelos queijos; as Missões, pelo butiá; e os Vales, pela erva-mate.

Já o segundo prato é mais elaborado, com uma abordagem contemporânea que conecta o tradicional a técnicas atuais. Entre os ingredientes, está o Urtigão — uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) —, uma carne bovina do Pampa e a batata-crem, um tubérculo nativo e raro que resgata a agrobiodiversidade local.

Segundo o chef, a ideia é "fugir" da culinária tradicional do Estado, como a carne e o carreteiro, e apresentar outras abordagens, utilizando ingredientes locais:

— É mostrar que o Rio Grande do Sul tem todo esse potencial gastronômico. Acho que isso representa todos esses chefs criativos que hoje vêm fazendo um trabalho diferente no Estado, apresentando ingredientes que costumamos consumir sempre da mesma forma: o pinhão só cozido, a crem só no vinagre, a carne sempre preparada do mesmo jeito. Na feira, conseguimos mostrar outras facetas desses ingredientes e apresentar o RS de uma forma diferente.

Um dos pratos que serão apresentados no evento. Maria Alberici / Divulgação

Bellora estará na feira preparando os pratos para apresentá-los a visitantes de todo o mundo.

— Dentro do turismo e da gastronomia, acho que temos no RS muito potencial em turismo gastronômico. Em poucos lugares do planeta se produz um cordeiro tão bom, frutas nativas tão saborosas, azeite de oliva, vinho, cerveja, arroz, cereais... Não precisamos buscar isso de longe — afirmou.

