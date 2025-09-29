Fórum internacional em Porto Alegre discute transição energética e descarbonização

Evento terá como tema a transição energética e a descarbonização da economia. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre receberá, na quinta-feira (2), o 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas. O evento reunirá atores do clima, autoridades governamentais, agentes públicos e privados no teatro da Unisinos, com o objetivo de discutir a Transição Energética e a Descarbonização da Economia.

Segundo Marcino Fernandes Rodrigues Junior, advogado e CEO do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), que organiza o evento, o objetivo do Fórum é levar conhecimento, experiência e pesquisa aplicada que tragam resultados à sociedade.

— Nós acreditamos que a ciência, a pesquisa e a academia são fundamentais nesse processo, mas elas precisam ultrapassar os muros das universidades, precisam sair e dialogar com o mundo. É importante que a pesquisa tenha sempre resultados efetivos, para que possamos ter uma vida melhor, uma convivência melhor e um meio ambiente mais equilibrado.

O CEO também avalia que o intuito não é trazer soluções prontas, mas sim gerar provocações entre os participantes.

— A solução exige um movimento coletivo, e a gente pode trazer provocações. Esse, eu acho, é um trabalho de todos, da sociedade como um todo. Eu acredito que a sociedade faz as suas escolhas. E essa é uma escolha importante porque estamos preservando as nossas vidas e a vida de outras pessoas, seja no nosso entorno ou em lugares mais distantes.