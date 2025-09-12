Evento pré-COP30 em Porto Alegre reúne movimentos sociais para agenda unificada sobre o clima

Evento segue até sábado, na UFRGS. Ana Godoy / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Movimentos sociais do RS iniciaram nesta sexta-feira (12) o evento Pré-COP RS — Conferência da Organização Popular sobre o Clima que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém (PA) em novembro. A iniciativa, que ocorre na UFRGS, se estende até este sábado (13).

O objetivo é debater, por meio de palestras, plenárias e bate-papos, questões ambientais e climáticas no RS, estabelecer redes e pontos em comum para firmar uma posição junto à COP.

— A ideia é, ao final dos encontros, realizar uma plenária e criar um documento com o posicionamento do RS para ser entregue à presidência da COP30 — explicou a vice-pró-reitora de Extensão da UFRGS, Patrícia Xavier.

A Conferência conta com mais de 260 inscrições confirmadas, com a participação de diversas organizações sociais da região. A programação completa do evento está no Instagram, @precop30rs.

— A universidade quer ampliar o diálogo, pois é fortalecendo (elas) que vamos ter avanços na justiça social e ambiental. Sempre buscamos estar perto dos movimentos sociais.

