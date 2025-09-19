Estônia diz que teve espaço aéreo invadido pela Rússia; seria a terceira ação de Putin contra um país da Otan em 10 dias

Presidente da Estônia, Alar Karis, e o líder russo Vladimir Putin. Nicolas TUCAT e Maxim Shemetov / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Estônia acusou a Rússia de invadir seu espaço aéreo com três jatos de combate. O ato, ocorrido nesta sexta-feira (19), foi classificado pelo Ministério das Relações Exteriores estoniano como "uma audácia sem precedentes". Esta, é a terceira movimentação russa contra um país membro da Otan em dez dias.

Segundo o governo estoniano, três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo do país sobre o Golfo da Finlândia sem permissão e permaneceram lá por um total de 12 minutos.

— A Rússia já violou o espaço aéreo da Estônia quatro vezes este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje, envolvendo três caças entrando em nosso espaço aéreo, é de uma audácia sem precedentes — disse o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna.

Leia Mais Ucrânia: vida e morte no país da guerra

Histórico de ações contra a Otan

No dia 10, drones de ataque russos invadiram o espaço aéreo da Polônia, em um dos episódios mais tensos da já conturbada relação entre a Rússia e a Otan, o que resultou em uma escalada de tensões sem precedentes na região. Posteriormente, dia 13, o governo da Romênia afirmou que um drone russo violou seu espaço aéreo durante um ataque à Ucrânia.

— A Otan respondeu imediatamente e interceptou as aeronaves. Este é outro exemplo do comportamento imprudente da Rússia e da capacidade de resposta da Otan — disse Allison Hart, porta-voz da aliança, sobre a invasão desta sexta-feira.

A primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, que está no Brasil para reuniões com o Itamaraty, afirmou que "a violação atual do espaço aéreo da Estônia por aeronaves militares russas é uma provocação extremamente perigosa" e que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "está testando a determinação do Ocidente".

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), criada em 1949, é uma aliança militar intergovernamental formada por países da Europa e da América do Norte. Seu princípio fundamental é a defesa coletiva. A aliança foi estabelecida no início da Guerra Fria com o objetivo de conter a expansão da União Soviética e proteger os países da Europa Ocidental. Atualmente, é composta por 32 países-membros.

LEIA TAMBÉM Quem é o brasileiro que lutou pela Rússia e está prisioneiro de guerra na Ucrânia