Estátua de Trump de mãos dadas com Epstein é retirada de Washington

Estrutura ficava próximo ao Capitólio, em Washington. ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos removeu nesta quarta-feira (24) uma estátua intitulada "Melhores Amigos para Sempre", que representava o presidente norte-americano, Donald Trump, e o falecido empresário Jeffrey Epstein de mãos dadas.

A instalação havia sido colocada na terça-feira (23) em um parque próximo ao Capitólio, em Washington DC. A obra exibia a frase "Em Homenagem ao Mês da Amizade" e os dizeres: "Celebramos o vínculo duradouro entre o presidente Donald J. Trump e seu 'amigo mais próximo', Jeffrey Epstein." A estátua foi instalada pelo grupo ativista “The Secret Handshake”.

Jeffrey Epstein era um bilionário norte-americano acusado de tráfico sexual e crimes sexuais contra menores. Sua associação com Trump se tornou um tema polêmico durante o governo deste último, especialmente após a divulgação de documentos judiciais que listavam supostos clientes e associados do empresário.