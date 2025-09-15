Entidades e associações da sociedade civil solicitam que OEA vistorie nova Cadeia Pública de Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Fórum da Questão Penitenciária, colegiado que reúne dez entidades e associações da sociedade civil, solicitou na sexta-feira (12) que a Organização dos Estados Americanos (OEA) realize uma vistoria nas novas instalações da Cadeia Pública de Porto Alegre, inaugurada na semana passada.
Criado em 2012 para acompanhar a situação do antigo Presídio Central — que à época apresentava uma estrutura deficitária —, o Fórum, liderado pela Ajuris, já havia denunciado os serviços prestados na unidade à OEA em 2013. Esse fato resultou, na ocasião, no reconhecimento da estrutura como a pior prisão da América Latina.
Agora, a intenção do grupo é que a OEA faça uma visita de inspeção às novas instalações, a fim de verificar in loco a nova estrutura.
Nova estrutura
De acordo com o Fórum, a antiga estrutura do Presídio Central não oferecia condições humanitárias e de segurança adequadas para os apenados. Agora, o espaço deu lugar a uma estrutura moderna que, na avaliação do grupo, garante dignidade aos que cumprem pena.
Em nota, o Fórum ressaltou que "mesmo a nova estrutura ainda carece de ajustes e, por isso, seguirá vigilante na questão, apontando de forma responsável – como tem sido sua atuação – situações que necessitem de melhorias".
Integram o Fórum as seguintes entidades:
- Associação dos Juízes do RS (Ajuris)
- Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMPRS)
- Associação das Defensoras e Defensores Públicos do RS (ADPERGS)
- Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional RS (OAB-RS)
- Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Ibape)
- Conselho da Comunidade para Assistência aos Apenados das Casas Prisionais Pertencentes às Jurisdições da Vara de Execuções Criminais e Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre
- Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers)
- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RS)
- Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais (ITEC)
- Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero