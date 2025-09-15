Entidades e associações da sociedade civil solicitam que OEA vistorie nova Cadeia Pública de Porto Alegre

Nova estrutura foi inaugurada na última quarta-feira (10). Duda Fortes / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Fórum da Questão Penitenciária, colegiado que reúne dez entidades e associações da sociedade civil, solicitou na sexta-feira (12) que a Organização dos Estados Americanos (OEA) realize uma vistoria nas novas instalações da Cadeia Pública de Porto Alegre, inaugurada na semana passada.

Criado em 2012 para acompanhar a situação do antigo Presídio Central — que à época apresentava uma estrutura deficitária —, o Fórum, liderado pela Ajuris, já havia denunciado os serviços prestados na unidade à OEA em 2013. Esse fato resultou, na ocasião, no reconhecimento da estrutura como a pior prisão da América Latina.

Leia Mais Nova Cadeia Pública de Porto Alegre é inaugurada após mais de três anos de obras

Agora, a intenção do grupo é que a OEA faça uma visita de inspeção às novas instalações, a fim de verificar in loco a nova estrutura.

Nova estrutura

De acordo com o Fórum, a antiga estrutura do Presídio Central não oferecia condições humanitárias e de segurança adequadas para os apenados. Agora, o espaço deu lugar a uma estrutura moderna que, na avaliação do grupo, garante dignidade aos que cumprem pena.

Leia Mais Venezuela se recusa a fornecer dados que comprovem vitória de Maduro, diz OEA

Em nota, o Fórum ressaltou que "mesmo a nova estrutura ainda carece de ajustes e, por isso, seguirá vigilante na questão, apontando de forma responsável – como tem sido sua atuação – situações que necessitem de melhorias".

Integram o Fórum as seguintes entidades: