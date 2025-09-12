Em São Paulo, RS promove evento para atrair investimentos na indústria do Estado

Intuito é criar um espaço de conexão e troca de experiências. Porthus Junior / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Invest RS, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), realizará nesta sexta-feira (12) um evento para colocar o Estado no centro do debate sobre os desafios da indústria.

Chamado de de Indústria, Energia e Futuro, o evento contará com a participação do governador Eduardo Leite, de autoridades e líderes empresariais gaúchos, como representantes da Gerdau, Randoncorp, CMPC, Marcopolo e Aeromot, para apresentar as credenciais do Estado a investidores, fundos e multinacionais presentes. O intuito é criar um espaço de conexão, troca de experiências e debate sobre tendências que impactam os investimento do setor produtivo no país.

— O objetivo é realocar o Rio Grande do Sul no mapa da indústria nacional. Temos cases emblemáticos da economia gaúcha que são competitivos globalmente e queremos mostrar isso para as empresas de fora — explicou Eduardo Lorea, vice-presidente do Invest RS.

Segundo a organização, o evento, na sede da CNI em São Paulo, quer mostrar o potencial do RS como destino de grandes investimentos em setores relacionados à transição energética, como semicondutores, biocombustíveis e hidrogênio verde. A ideia é incentivar que, quando grandes empresas forem tomar decisões e firmarem operações, olhem para o RS como opção de expansão.

— O evento já conta com mais de 140 participantes inscritos, entre empresários, investidores, câmaras de comércio estrangeiras e entidades setoriais.

