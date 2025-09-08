Em prisão domiciliar, Cristina Kirchner vai para a varanda celebrar vitória do peronismo sobre Javier Milei

Imagens de Cristina celebrando a vitória do partido na sua varanda. @argconcristina / Reprodução X

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente da Argentina, Javier Milei, sofreu um revés ao ver o peronismo sair vitorioso das eleições legislativas da província de Buenos Aires neste domingo (7). Do outro lado, Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, foi à varanda de seu apartamento para comemorar o resultado das urnas.

Com tornozeleira eletrônica e sem poder sair de seu apartamento no bairro Monserrat, a ex-presidente acenou para os apoiadores que esperavam em frente à sua casa.

Nas redes sociais, ela escreveu: “Viu, Milei? Banalizar e vandalizar o ‘Nunca Mais’, que representa o período mais negro e trágico da história argentina, não é grátis. Rir da morte e da dor de seus oponentes, tampouco. Mas apontar com o dedo e estigmatizar pessoas com deficiência, enquanto sua irmã cobra 3% de propina por seus medicamentos, é letal.”

Cristina foi condenada a seis anos de prisão por corrupção durante seu mandato presidencial. No entanto, está em prisão domiciliar desde junho, benefício que conseguiu devido à idade — atualmente, ela tem 72 anos.

Revés político para Milei

Mesmo com o presidente argentino afirmando nas últimas semanas que “vamos colocar o último prego no caixão” do peronismo, resultados apontam que a coalizão peronista Força Pátria atingiu 47% dos votos, contra 33,8% do partido libertário A Liberdade Avança, de Milei. A votação é para cargos equivalentes a deputados estaduais no Brasil.

O presidente argentino admitiu a “clara derrota política” em pronunciamento na noite de domingo, após a votação.