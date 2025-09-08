Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Revés político
Notícia

Em prisão domiciliar, Cristina Kirchner vai para a varanda celebrar vitória do peronismo sobre Javier Milei

Partido Força Pátria atingiu maioria nas eleições legislativas da província de Buenos Aires neste domingo (7)

