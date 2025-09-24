Em missão com neutralização de carbono, empresários vão aos EUA em busca de rodadas de negócios

Missão ocorrerá entre 30 de setembro e 1º de outubro, em Miami. dreamer82 / stock.adobe.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma iniciativa privada que reúne 40 líderes brasileiros de setores como agronegócio, peças automotivas, turismo, transporte aéreo e indústria de transformação realizará uma missão de negócios nos Estados Unidos. Um dos destaques é que essa missão, que contará com a participação de um gaúcho, neutralizará suas emissões de carbono.

Empresários brasileiros Mário Mendes Jr. e Fabiano Montez, organizadores do evento. Arquivo Pessoal / Divulgação

Chamada de "The One Mission", a iniciativa ocorrerá entre 30 de setembro e 1º de outubro, em Miami. Segundo os idealizadores, o objetivo é restabelecer relações econômicas em setores não diretamente impactados pelas tarifas americanas, por meio de rodadas de negócios. A intenção dos empresários brasileiros Mário Mendes Jr. e Fabiano Montez, organizadores, é colocar frente a frente representantes do Brasil e dos Estados Unidos para facilitar o fechamento de negócios.

Do RS, participará da missão o gaúcho Gelson Jr., fundador do Parabank.