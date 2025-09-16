Em meio a crises empresariais, jornalista gaúcha lança livro sobre estratégias de imagem e reputação

Obra é da Editora Vitrola, de Frederico Westphalen. Editora Vitrola / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em meio às crises de comunicação que empresas gaúchas vêm enfrentando nos últimos meses, a jornalista e empresária Martha Becker, especialista em comunicação corporativa, lança no dia 24 de de setembro o livro “Crise não marca hora: como construir e gerenciar imagem e reputação” (Editora Vitrola).

A publicação é um guia para o desenvolvimento profissional e pessoal e traz estratégias práticas para fortalecer a reputação e superar momentos de crise.

O livro aborda temas como gestão de reputação, prevenção e gerenciamento de crises empresariais, apresentando exemplos reais que ilustram como atitudes estratégicas e valores consistentes podem impulsionar trajetórias profissionais. Além disso, a obra reúne conhecimento técnico e cases do universo corporativo, detalhando o que fazer durante e após uma crise.

Com mais de 25 anos à frente da Martha Becker Comunicação Corporativa e experiência na prevenção e no gerenciamento de crises de imagem, a autora revela como construir uma presença sólida e admirada, blindando a reputação.