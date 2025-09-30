Dom Jaime e Arnold Schwarzenegger participam de evento sobre crise ambiental

Maina Talia, Ministra de Assuntos Internos, Mudanças Climáticas e Meio Ambiente de Tuvalu; Lorna Gold, Diretora Executiva do Movimento Laudato Si’; dom Jaime Spengler; Schwarzenegger; e Irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Filippo MONTEFORTE / AFP

Milhares de pessoas, entre líderes religiosos, especialistas climáticos e líderes políticos, se reunirão em Castel Gandolfo, próximo ao Vaticano, entre quarta-feira (1º) e sexta-feira (3) para a conferência internacional Elevando a Esperança pela Justiça Climática. O evento marca as comemorações dos dez anos da encíclica Laudato Si'.

Nesta terça-feira (30), o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, cardeal dom Jaime Spengler, participou, ao lado do ator mundialmente conhecido Arnold Schwarzenegger e outros líderes ambientais, de uma coletiva de imprensa na Santa Sé que antecede o evento.

A encíclica Laudato Si' foi um documento lançado pelo papa Francisco em 2015 com forte apelo ambiental. O evento, além de celebrar uma década do documento, visa prospectar pautas para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

— Nesse evento, queremos alimentar o conhecimento sobre a encíclica e também estar preparados para as discussões que virão durante a COP30 — disse dom Jaime à coluna.

A conferência internacional foi organizada pelo Movimento Laudato Si' em estreita colaboração com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a Caritas Internationalis, a CIDSE, a UISG, o Movimento dos Focolares e a Ecclesial Networks Alliance.

Participação do ator

A participação de Arnold Schwarzenegger, que é ex-governador da Califórnia e presidente do Instituto Schwarzenegger, deve-se ao seu engajamento em políticas e pautas ambientais no mundo.

— Enquanto governador da Califórnia, ele desenvolveu projetos interessantes ligados a fontes de energia alternativa, principalmente fotovoltaica — contou o arcebispo à coluna.

Segundo dom Jaime, o ator está entusiasmado para a COP30, principalmente dada a temática da Amazônia.

