Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Madrugada tensa
Direto de Kiev: Rússia lança novo ataque à Ucrânia, drones violam espaço aéreo da Polônia e põem Otan em alerta

Organização respondeu utilizando caças F-16 poloneses, uma ação inédita desde o início da guerra. Ainda não se sabe se há mortos e feridos

Direto de Kiev

