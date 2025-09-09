Direto de Kiev: como é a ida para um abrigo antiaéreo após o alerta das sirenes

Bombardeio da Rússia atingiu Kiev. Handout / Ukrainian State Emergency Service / AFP

Menos de 48 horas depois de a capital da Ucrânia sofrer seu maior ataque aéreo desde o início da guerra, Kiev voltou a viver uma noite de medo nesta terça-feira (9). As sirenes antiaéreas, indicando a ameaça de um bombardeio russo, soaram por volta das 23h30min (17h30min em Brasília). O alerta durou cerca de cinco minutos e levou os moradores da capital a recorrerem aos abrigos antiaéreos para se proteger.

Estou hospedado no City Hotel, no centro de Kiev, junto com um grupo de jornalistas da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que viajamos ao país a convite da União Europeia. Nove profissionais de diferentes veículos de comunicação compõem o grupo.

Após o alerta, recebemos a informação de que a ameaça à região central de Kiev não havia se concretizado. Os aplicativos de alerta, entretanto, demarcavam praticamente todas as regiões do país sob risco de ataque.

