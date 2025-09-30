Dilma sobre o impeachment: "Golpe profundamente injusto contra a nossa democracia"

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A ex-presidente e atual líder do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, falou durante abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas Para Mulheres (CNPM) realizada ontem em Brasília. Ao citar que seu último compromisso no cargo foi a última edição do evento em 2016, disse que o impeachment sofrido por ela foi um golpe injusto:
— Lembro que a abertura da 4ª Conferência foi meu último compromisso oficial, antes do golpe profundamente injusto contra a nossa democracia. Mas a história mostrou que resistir vale a pena” – disse Dilma em um vídeo gravado.