Dilma, Putin, Amorim, Kim Jong Un: quais líderes mundiais estiveram no desfile militar da China

Líderes mundiais reunidos. No centro, o presidente chinês Xi Jinping e, atrás, o representante brasileiro Celso Amorim. Sergey Bobylev / POOL / AFP

Além de apresentar com pompa e grandeza o estoque bélico da China, o desfile militar promovido pelo presidente Xi Jinping reuniu dezenas de líderes mundiais nas comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

Como já abordado em colunas anteriores, o evento contou com a presença dos presidentes da Rússia, Vladimir Putin; da Coreia do Norte, Kim Jong Un; do Irã, Masoud Pezeshkian. Além deles, estavam presentes o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif; além do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Também participaram líderes do Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão.

O Brasil foi representado pelo assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim. A ex-presidente Dilma Rousseff também participou das comemorações — atualmente, ela preside o Banco dos Brics.