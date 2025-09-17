Diante de pressão do governo brasileiro, ONU aumenta valor das diárias para a COP30

Evento será realizado de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA). Rafael Medelima / COP30 Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A pressão feita pelo governo brasileiro para que a ONU aumentasse o valor das diárias para a hospedagens a alguns países durante a COP30 surtiu efeito. Durante uma reunião nesta quarta-feira (17) entre o órgão e a UNFCCC, entidade da ONU responsável pela organização da conferência, foi anunciado que o subsídio diário (DSA) para delegados de países em desenvolvimento, que era de US$ 144, passou para US$ 197. No encontro, também foram atualizados os números de países confirmados para o evento.

A medida foi anunciada pelo secretário-executivo da UNFCCC, Simon Stiell, e é direcionada a 144 países em desenvolvimento, incluindo os Países Menos Desenvolvidos (LDCs, na sigla em inglês) e os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS).

Ainda no final de agosto, houve um impasse entre a UNFCCC e o governo brasileiro. Na época, a ONU solicitou que o país anfitrião — no caso o Brasil — subsidiasse a participação de algumas nações, medida que foi, de pronto, recusada.

O reajuste do DSA atendeu a uma reivindicação de representantes dos países no Bureau, apoiada pelo Brasil, e é visto como um avanço para facilitar a participação de nações em desenvolvimento no evento em novembro. Ainda assim, o Brasil considera que o valor continua abaixo da média praticada em outras capitais brasileiras e não cobre integralmente os custos locais.

Número de confirmados

Na reunião do Bureau, o Brasil informou que 79 países já confirmaram hospedagem em Belém, seja por meio da Bnetwork e da Qualitour ou por reservas próprias, enquanto outros 70 seguem em negociação.

Leia Mais Redenção terá composteira com capacidade de processar até 200 quilos de resíduos por dia

O governo atribui o aumento de confirmações à criação da força-tarefa integrada pela presidência da COP30, Secop, Ministério do Turismo e governo do Estado do Pará, com a missão de atender individualmente cada delegação. Esse canal direto foi concebido para oferecer soluções ágeis em questões de hospedagem, transporte, saúde e demais demandas operacionais.