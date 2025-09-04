Desfile de 7 de Setembro terá mais de 4,5 mil participantes em Porto Alegre 

Dos participantes, 1,2 mil são militares do Exército, Força Aérea e Marinha. Mateus Bruxel / Agência RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre, no próximo domingo, contará com 4,6 mil participantes. O evento, em comemoração à Proclamação da Independência do Brasil, ocorrerá na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em frente ao trecho 3 da Orla do Guaíba.

Dos participantes, 1,2 mil são militares do Exército, Força Aérea e Marinha. Ao todo, serão 314 viaturas, entre motocicletas, veículos motorizados e blindados, além de desfile de tropa hipomóvel, helicópteros e embarcações.

Também participarão do evento a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Polícia Penal, Guarda Municipal e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).