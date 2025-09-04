Desfile de 7 de Setembro terá mais de 4,5 mil participantes em Porto Alegre 

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre, no próximo domingo, contará com 4,6 mil participantes. O evento, em comemoração à Proclamação da Independência do Brasil, ocorrerá na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em frente ao trecho 3 da Orla do Guaíba.
Dos participantes, 1,2 mil são militares do Exército, Força Aérea e Marinha. Ao todo, serão 314 viaturas, entre motocicletas, veículos motorizados e blindados, além de desfile de tropa hipomóvel, helicópteros e embarcações.
Também participarão do evento a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Polícia Penal, Guarda Municipal e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).
O evento terá início às 9h30min, quando o comandante do Comando Militar do Sul (CMS), general de Exército Luís Cláudio de Mattos Basto, e o governador Eduardo Leite farão a revista das tropas e receberão a salva de gala — honraria que consiste no disparo de tiros de artilharia ou armas de fogo em cerimônias para homenagear autoridades. O ato contará com 19 tiros de peças de artilharia, executados pelo curso de artilharia do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. A partir das 10 horas, inicia-se o desfile.