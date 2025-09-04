Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

314 viaturas
Notícia

Desfile de 7 de Setembro terá mais de 4,5 mil participantes em Porto Alegre 

Evento no domingo ocorrerá na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Orla do Guaíba

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS