Depois de 19 meses, rei Charles III e príncipe Harry se encontram em Londres

Príncipe Harry a caminho do encontro com o monarca. SUZANNE PLUNKETT / POOL

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O rei Charles III e o príncipe Harry tiveram, nesta quarta-feira (10), seu primeiro encontro pessoal em 19 meses. A reunião, tratada pela imprensa britânica como um passo para a reconciliação, ocorreu na Clarence House e durou pouco menos de uma hora.

Segundo o Daily Mail, o duque de Sussex tomou chá em um encontro privado com o monarca. A última reunião entre os dois ocorreu em fevereiro de 2024, quando o diagnóstico de câncer do rei foi anunciado.

Leia Mais Príncipe Harry afirma que não fala mais com Rei Charles; entenda o rompimento do duque de Sussex com a família real

O duque está em uma rara viagem de quatro dias ao Reino Unido, o que gerou rumores de uma possível reaproximação — um desejo que o príncipe havia expressado publicamente em maio deste ano. Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.