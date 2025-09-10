Depois de 19 meses, rei Charles III e príncipe Harry se encontram em Londres

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O rei Charles III e o príncipe Harry tiveram, nesta quarta-feira (10), seu primeiro encontro pessoal em 19 meses. A reunião, tratada pela imprensa britânica como um passo para a reconciliação, ocorreu na Clarence House e durou pouco menos de uma hora.
Segundo o Daily Mail, o duque de Sussex tomou chá em um encontro privado com o monarca. A última reunião entre os dois ocorreu em fevereiro de 2024, quando o diagnóstico de câncer do rei foi anunciado.
O duque está em uma rara viagem de quatro dias ao Reino Unido, o que gerou rumores de uma possível reaproximação — um desejo que o príncipe havia expressado publicamente em maio deste ano. Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.
Além do encontro com o rei, Harry cumpriu outros compromissos, incluindo uma visita ao Centro de Estudos de Lesões por Explosão do Imperial College London e um evento com o sobrevivente do Holocausto Manfred Goldberg, e uma recepção aos Jogos Invictus.