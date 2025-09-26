Curso de corte e costura promove independência financeira de mulheres em Porto Alegre

Projeto contou com a colaboração da advogada Juliana Biolchi. Maicon Hinrichsen / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Centro Renascer da Esperança, referência no trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na Restinga, em Porto Alegre, ampliou sua atuação para promover a autonomia financeira de mulheres da comunidade local. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado e a Central Única das Favelas (CUFA), a instituição iniciou duas turmas de capacitação em corte e costura para alunas com idade entre 18 e 60 anos.

Segundo a fundadora do Centro Renascer da Esperança, a ex-gari Rozeli da Silva, o objetivo é fazer com que as mulheres da comunidade tenham autonomia para gerar a própria renda. À frente das turmas está Cátia Fernanda Pinto, filha de costureira, que desempenha o ofício desde os 10 anos.

Para viabilizar o projeto, a iniciativa conta com o apoio da advogada Juliana Biolchi, que destinou ao Renascer os recursos obtidos em uma ação judicial por uso indevido de sua imagem em uma reportagem sobre o número recorde de pedidos de recuperação judicial em 2024.