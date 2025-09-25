"COP da verdade": Lula diz que convidou Trump e promete reforçar chamado a líderes mundiais

Presidente norte-americano, Donald Trump, e o brasileiro, Lula. ANGELA WEISS / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (24), durante coletiva de imprensa na Assembleia Geral da ONU, que convidou o presidente norte-americano, Donald Trump, para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Climática (COP30), que será realizada em Belém (PA) em novembro. Lula afirmou ainda que irá reforçar, por meio de cartas, o convite a todos os demais líderes mundiais para que participem do evento.

— Eu convidei o presidente Trump. Se ele estiver lá, é muito importante. É muito importante que o presidente (da França, Emmanuel) Macron, que o primeiro-ministro (da Índia, Narendra) Modi, que todos os que comparecerem ouçam os cientistas explicarem o que está acontecendo no mundo, para facilitar a nossa tomada de decisão — declarou.

O presidente também informou que já enviou uma carta convocando os líderes de todos os países membros da ONU e que irá reforçar o convite. Lula ressaltou que espera que a Conferência de Belém seja a "COP da verdade". A intenção é que os participantes "ouçam os especialistas" e que a mensagem seja repassada à população.

— Porque, se não fizermos a COP da verdade, a humanidade vai perder a crença nessas reuniões de chefes de Estado. Tem G7, G20, BRICS, COP... Tem um monte de coisa, mas as decisões não são aplicadas. Então, não há motivo para a humanidade continuar acreditando.