Como resposta aos Estados Unidos, Venezuela divulga imagens de caças armados com mísseis antinavio

Imagens dos caças russos utilizados pela Venezuela. Somos FANB @somosfanb / Instagram/Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em meio crise diplomática e tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos, a Aviação Militar Bolivariana (AMB) divulgou imagens de caças de fabricação russa equipados com mísseis antinavio.

Segundo uma publicação nas redes sociais da AMB, trata-se de caças russos Sukhoi Su-30 MK2 do 13º Grupo Aéreo de Caça "Lions", armados com mísseis ar-superfície antinavio Kh-31 "Krypton", também de fabricação russa.

Recentemente, Nicolás Maduro convocou reservistas, milicianos e jovens que se alistaram para que comparecessem aos quartéis para receber treinamento militar e aprender "a atirar".

Leia Mais Venezuelanos atendem a convocação de Nicolás Maduro e participam de treinamentos para aprender a atirar; veja as fotos

O objetivo da ação é preparar a população para defender o país diante do que Maduro classifica como ameaça dos Estados Unidos. A tensão entre os dois países tem se intensificado nas últimas semanas, especialmente após o envio de oito navios norte-americanos para o sul do Caribe, para o que foi definido como manobras contra o tráfico internacional de drogas.

No início do mês, Maduro afirmou que o número do grupo ultrapassou 8,2 milhões de combatentes alistados.

Leia Mais Quem são os milicianos venezuelanos e por que mais de 4 milhões foram mobilizados por Maduro