Como resposta aos Estados Unidos, Venezuela divulga imagens de caças armados com mísseis antinavio

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Em meio crise diplomática e tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos, a Aviação Militar Bolivariana (AMB) divulgou imagens de caças de fabricação russa equipados com mísseis antinavio.
Segundo uma publicação nas redes sociais da AMB, trata-se de caças russos Sukhoi Su-30 MK2 do 13º Grupo Aéreo de Caça "Lions", armados com mísseis ar-superfície antinavio Kh-31 "Krypton", também de fabricação russa.
Recentemente, Nicolás Maduro convocou reservistas, milicianos e jovens que se alistaram para que comparecessem aos quartéis para receber treinamento militar e aprender "a atirar".
O objetivo da ação é preparar a população para defender o país diante do que Maduro classifica como ameaça dos Estados Unidos. A tensão entre os dois países tem se intensificado nas últimas semanas, especialmente após o envio de oito navios norte-americanos para o sul do Caribe, para o que foi definido como manobras contra o tráfico internacional de drogas.
No início do mês, Maduro afirmou que o número do grupo ultrapassou 8,2 milhões de combatentes alistados.
Esse número chama a atenção, já que, de acordo com projeções do Banco Mundial e do Instituto Nacional de Estatísticas da Venezuela (INE), a população do país é estimada entre 28 e 30 milhões de habitantes. Ou seja, se confirmado o número de 8,2 milhões divulgado por Maduro, a Milícia representaria cerca de 27% da população.