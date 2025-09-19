Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Julgamento
Notícia

Como é o processo em que Bolsonaro e outros condenados por golpe podem perder as patentes militares

Ação só pode ser iniciada após o trânsito em julgado da sentença e é necessário que haja uma representação do Ministério Público Militar (MPM)

Vitor Netto

