Como a imprensa internacional está repercutindo a condenação de Bolsonaro

Ex-presidente está, atualmente, em prisão domiciliar. SERGIO LIMA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Mesmo com o voto do presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, ainda em curso, a imprensa internacional já repercute a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, após a formação de maioria com o voto da ministra Cármen Lúcia.

Um dos mais tradicionais jornais americanos, The Washington Post, afirmou em manchete: "Bolsonaro é considerado culpado por tentativa de golpe e conspiração para assassinato".

Destaque do The Washington Post. The Washington Post / Reprodução

Com o seu clássico "Breaking News" e sob o título "Maioria no Supremo Tribunal Federal vota pela condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe", a CNN internacional traz uma longa matéria com detalhamento do caso.

Notícia na CNN Internacional. CNN / Reprodução

A agência de notícias Al Jazeera produz uma cobertura ao vivo minuto a minuto sobre o caso.

O jornal argentino Clarín disse, em sua matéria, que "os votos necessários estão reunidos para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro", dando destaque para a pena de até 40 anos à qual o líder da direita pode ser condenado.

Notícia do Clarín. Clarín / Reprodução

Também de Buenos Aires, o La Nación estampou na manchete: "O Supremo Tribunal Federal (STF) chegou a uma maioria para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe".

Jornal argentino La Nación. La Nación / Reprodução

O espanhol El País dedicou grande destaque em sua capa com o título: "Ex-presidente Bolsonaro é condenado por tentativa de golpe contra Lula no Brasil".

Destaque especial da capa do El País. El País / Reprodução

O britânico Daily Mail publicou: "Ex-presidente Bolsonaro é condenado por planejar golpe para permanecer no poder após perder eleição".

Destaque de "Breaking news" do britânico Daily Mail. Daily Mail / Reprodução

O italiano La Repubblica deu destaque especial à pauta: "Bolsonaro enfrenta condenação por tentativa de golpe, com maioria no Supremo Tribunal Federal", com ênfase na tentativa do ex-presidente de "se manter ilegalmente no poder após sua derrota eleitoral nas eleições presidenciais de 2022 contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva".

Registro do jornal La Repubblica. La Repubblica / Reprodução

Também o italiano Corriere Della Sera informou: "A primeira seção do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria para condenar o ex-presidente: a votação final e a quantificação da pena de prisão ocorrerão amanhã".

Jornal italiano Corriere Della Sera. Corriere Della Sera / Reprodução

A emissora alemã Deutsche Welle (DW), em sua cobertura sobre Bolsonaro, afirmou: "O populista de direita foi considerado culpado depois que três dos cinco juízes da Suprema Corte votaram pela condenação".