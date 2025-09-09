Com palestrantes de renome nacional e internacional, Porto Alegre sedia Congresso Estadual das Apaes do RS

Entre os palestrantes, neurocientista o Rafael Nunes, o poeta Bráulio Bessa e a psicanalista Érika Parlato-Oliveira. Arquivo Pessoal / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre sediará o 12º Congresso Estadual das Apaes entre os dias 9 e 11 de setembro de 2025, no Salão de Atos da PUCRS. O evento é promovido pela Federação das Apaes do Rio Grande do Sul (Feapaes-RS) e contará com mais de 30 atividades voltadas à capacitação de profissionais dessas entidades.

O encontro é dirigido a profissionais que atuam nas 207 Apaes do Estado. Serão ofertadas cerca de 30 atividades relacionadas às áreas de atuação das entidades, como assistência social, educação, saúde, esportes, artes, inclusão no mundo do trabalho, envelhecimento, autodefensoria, família, direito, gestão, comunicação e relacionamento.

A programação incluirá palestras com nomes de destaque nacional e internacional, entre eles o poeta Bráulio Bessa e a psicanalista Érika Parlato-Oliveira, mestre em Linguística pela Unicamp, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, doutora em Ciências Cognitivas e Psicolinguística pela EHESS-Paris e pós-doutorada em Psiquiatria Infantil pela Universidade Pierre et Marie Curie – Hospital Pitié Salpêtrière, em Paris.

Também participará da programação formativa Rafael Nunes, psicólogo, neurocientista e palestrante com mais de 20 anos de experiência. Ele é mestre em Neurociências pela UFMG, possui MBA em Gestão de Empresas e Negócios, especializações em Neurociências e Comportamento e certificações em Gestão para Resultados.