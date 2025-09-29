Com cerveja e vinho da Capital, prefeitura participa de feira de turismo em Buenos Aires

Um dos destaques do estande do RS é a presença do Laçador. Marjorie Schmidt / PMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A prefeitura de Porto Alegre integra a comitiva do governo estadual que participa da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), em Buenos Aires.

Com o propósito de promover a capital gaúcha, o município apresenta na feira suas vinícolas urbanas, cervejarias, a Maratona de Porto Alegre, a dupla GreNal e até o Laçador, um dos ícones da cidade.

— Queremos mostrar Porto Alegre como um destino plural, acolhedor, cultural, da gastronomia e do futebol — explicou a diretora de Turismo e Eventos, Rafaela Brum.

De acordo com a diretora, o objetivo é consolidar a capital como um destino que pode ser combinado a outras cidades.