"Quem protegerá a sociedade do próprio Congresso?": questiona CNBB ao criticar PEC da Blindagem

Projeto foi aprovado com ampla maioria nesta semana na Câmara dos Deputados. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) criticou, por meio de uma nota divulgada nesta quinta-feira (18), a aprovação da chamada "PEC da Blindagem" pela Câmara dos Deputados.

O comunicado incorpora uma mensagem do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), do qual a CNBB faz parte. O texto repudia as recentes aprovações do Congresso e ressalta que “a sociedade deve permanecer atenta e vigilante, cobrando de cada representante do seu estado, deputados e senadores, o compromisso com a ética, a responsabilidade e a defesa da democracia”.

Sobre a PEC da Blindagem, a entidade questiona: “Quem protegerá a sociedade brasileira das incongruências do próprio Congresso Nacional?”.

A CNBB enfatizou que a democracia se fortalece quando a sociedade participa das discussões políticas e cobra a responsabilidade dos seus representantes.

Não é a primeira vez que a CNBB, presidida pelo arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, se pronuncia sobre as ações do Congresso.