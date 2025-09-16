Claudia Sheinbaum se torna a primeira mulher a liderar o grito de independência do México

Diante da Praça Zócalo, na Cidade do México, Claudia gritou da sacada do Palácio Nacional. YURI CORTEZ / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, se tornou a primeira mulher a liderar o Grito de Dolores, que celebra a independência do México. O tradicional ato ocorreu na última segunda-feira (15) e deu início às celebrações dos 215 anos da comemoração.

Diante de uma multidão na Praça Zócalo, na Cidade do México, Claudia gritou da sacada do Palácio Nacional:

— Viva a independência!

A presidente também saudou especialmente as mulheres indígenas, os “irmãos e irmãs migrantes” e o México livre, independente e soberano. Após o discurso, Claudia tocou o tradicional "Sino de Dolores".

O fato é relevante já que, em 215 anos, esta é a primeira vez que a cerimônia foi liderada por uma mulher. Antes dela, passaram-se 65 presidentes homens.