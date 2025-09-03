China mostra seu míssil capaz de cobrir metade da circunferência da Terra; veja fotos do grande desfile militar

Míssil balístico intercontinental DF-5C. GREG BAKER / AFP

O desfile militar promovido pelo presidente chinês, Xi Jinping, atendeu às expectativas com pompa e grandeza. A China exibiu boa parte de seu arsenal bélico ao mundo, revelando, pela primeira vez, sua nova geração de armamentos.

Entre os destaques, estava o míssil balístico intercontinental DF-5C, com alcance de 20 mil quilômetros — suficiente para cobrir metade da circunferência do planeta e atingir praticamente qualquer país.

O evento, realizado na Praça da Paz Celestial, em Pequim, celebrou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Durante a cerimônia, foram apresentadas armas prontas para uso, capazes de ser lançadas por terra, mar e ar.

Além do DF-5C, também foi exibido o novo míssil móvel de longo alcance DF-61. Outro armamento apresentado foi o JL-1, lançado a partir de aeronaves, e o JL-3, com lançamento via submarino.

O arsenal da China também inclui quatro mísseis antinavio: YJ-15, YJ-17, YJ-19 e YJ-20. Esses armamentos, projetados para causar danos significativos a grandes embarcações, podem ser lançados por navios ou aviões. Os modelos YJ-17, YJ-19 e YJ-20 são hipersônicos, atingindo velocidades até cinco vezes superiores à do som.

Durante o desfile, foram ainda apresentados dois novos veículos submarinos não tripulados. Um deles, o AJX002, mede entre 18 e 20 metros de comprimento. O segundo veículo estava coberto por uma lona, mantendo seu formato em sigilo.

Um dos destaques foi uma arma a laser chamada LY-1, que, segundo especialistas, pode se tornar a mais potente do mundo em sua categoria. Também chamou atenção o conhecido “caçador de satélites”, o HQ-29 — um sistema de defesa capaz de interceptar mísseis e atingir satélites em órbita baixa.

Embora não haja informações oficiais sobre o total do poderio militar chinês, estimativas públicas indicam que o país possui cerca de 600 ogivas nucleares — armamentos que podem ser transportados por mísseis como o DF-5C.

