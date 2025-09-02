Casa Branca divulga as "onze lições" de vida de Donald Trump; veja quais são

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Casa Branca divulgou um vídeo curioso nesta segunda-feira (1) em que mostra as 11 lições de vida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre as dicas, o presidente fala sobre atitudes da vida, sonhos, objetivos e motivações pessoais.
A produção visual mostra imagens do republicano durante seu período como empresário, de seus atos no primeiro mandato e também durante a campanha presidencial.
Veja as lições:
- Você nunca é muito jovem para fazer algo excelente;
- Você tem de amar o que você faz;
- Pense grande;
- Trabalhe duro;
- Não perca seu "momentum" (expressão que pode se referir a impulso, movimento, ou variação);
- Para você mudar o mundo, você precisa ser um outsider;
- Acredite nos seus instintos;
- Acredite no sonho americano;
- Pense em você como um vencedor;
- Seja original;
- Nunca desista.
Assista o vídeo: