Carruagens, salva de tiros e visitas pelos jardins: veja fotos do encontro entre Donald Trump e o rei Charles III

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou ao Reino Unido na noite de terça-feira (16). Na quarta-feira (17), o republicano e a primeira-dama, Melania Trump, se encontraram com o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate, e depois com o rei Charles III e a rainha Camila. Obviamente, os encontros tiveram pompa e circunstância tradicionais de um evento real.

Ainda na noite de terça-feira, o Reino Unido assinou um “acordo de prosperidade tecnológica” com os EUA. O objetivo da parceria é de acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos e a colaboração em pesquisas em áreas como exploração espacial e defesa.

Na quarta-feira, Trump e Melania chegaram de helicóptero ao Jardim Murado, no Castelo de Windsor, e foram recepcionados por William e Kate. De lá, o príncipe e a princesa de Gales conduziram os convidados até a Victoria House, uma antiga casa dentro dos jardins do castelo, para encontrarem o rei e a rainha.

Após o encontro do monarca com o presidente — que contou com salva de tiros tanto em Windsor como em Londres —, os convidados partiram para uma procissão de carruagens pelos jardins de Castelo, passando pelo portão George IV em direção ao castelo. Os hinos nacionais dos EUA e do Reino Unido foram tocados durante o trajeto.

Mais tarde, os Trumps visitaram a Capela de São Jorge para prestar homenagens à falecida rainha Elizabeth II. Lá, está o túmulo da monarca.

Depois, os participantes viram exposição de artigos anglo-americanos e de uma cerimônia militar, com um sobrevoo de jatos militares F-35 britânicos e americanos e dos Red Arrows. Ainda na noite de quarta-feira, o rei receberá Trump no Castelo de Windsor para um jantar de Estado.

Troca de presentes

O casal real presenteou Trump com um livro personalizado e especialmente criado para celebrar o 250º aniversário da Declaração de Independência dos EUA, que será comemorado no ano seguinte. Também entre os presentes estava a bandeira da União que tremulou sobre o Palácio de Buckingham (que está em obras) no dia da posse de Trump para seu segundo mandato, em 20 de janeiro deste ano.

Já Melania ganhou uma bolsa Anya Hindmarch personalizada e uma tigela de prata e esmalte da artista norte-irlandesa Cara Murphy, com o cifra da rainha Camila.

Em troca, o casal norte-americano deu aos monarcas uma moldura de prata gravada com sua cifra conjunta, uma réplica de uma espada do presidente Eisenhower e um broche vintage de diamantes e rubis 18K da Tiffany & Co.

Importância da visita

Desde o início do reinado da rainha Elizabeth II, Trump é o terceiro presidente norte-americano a visitar a família real. O republicano será o único a realizar duas visitas a um monarca.

O convite para Trump visitar a família real ocorreu ainda no início do ano, quando o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, visitou a Casa Branca e entregou um ofício do monarca ao presidente.

