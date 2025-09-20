Cancelada pela enchente de 2024, Conferência Internacional Antifascista tem nova data

Evento ocorrerá entre os dias 26 e 29 de março de 2026 na Capital. Duda Fortes / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Cancelada por causa da enchente de 2024, a Conferência Internacional Antifascista de Porto Alegre terá uma nova data: o evento ocorrerá entre os dias 26 e 29 de março de 2026. Na próxima terça-feira (23), o Comitê Organizador retomará os trabalhos para a organização do encontro, com a presença de referências internacionais no assunto.

O evento de terça-feira, no auditório do Sindibancários, em Porto Alegre, contará com a presença do professor e dirigente político Éric Toussaint, referência internacional na crítica ao sistema financeiro global. Toussaint é historiador e cientista político belga, porta-voz do Comitê pela Abolição das Dívidas Ilegítimas (CADTM) e autor de diversas obras sobre economia política, neoliberalismo e movimentos sociais. Atuou como assessor em processos de auditoria da dívida pública em países como Equador e Grécia.

Leia Mais Estônia diz que teve espaço aéreo invadido pela Rússia; seria a terceira ação de Putin contra um país da Otan em 10 dias