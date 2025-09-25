Câmara aprova a transferência simbólica da capital do Brasil para Belém durante a COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (25) um projeto que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém (PA) durante a realização da COP30.
A proposta, de autoria da deputada Duda Salabert (PDT-MG), estabelece que, por dez dias, atos oficiais assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por ministros farão referência a Belém, e não a Brasília.
Aprovado por 304 votos a 64, o texto autoriza os três Poderes da República — Executivo, Legislativo e Judiciário — a se instalarem na cidade para conduzir suas "atividades institucionais e governamentais" diretamente de lá.
Para ter validade, o projeto ainda depende ainda da aprovação do Senado Federal e subsequentemente da sanção do presidente Lula.