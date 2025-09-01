Brasil emitirá vistos eletrônicos gratuitos para participantes da COP30

São esperadas pessoas de 198 países durante a realização do evento. Rafa Neddermeyer / COP30 Brasil Amazônia/PR

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Brasil passará a emitir vistos eletrônicos para cidadãos dos países participantes da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém (PA), de 10 a 21 de novembro. O objetivo do documento digital, chamado e-Visto, é agilizar o processo de entrada no país dos participantes internacionais.

Com isso, cidadãos de nacionalidades que necessitam de visto para vir ao Brasil poderão solicitá-lo de maneira digital, sem precisar comparecer a um consulado brasileiro em seu país. Até então, esse tipo de solicitação era permitido apenas para Estados Unidos, Canadá e Austrália.

A expectativa é receber mais de 50 mil pessoas dos 198 países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Até o momento, porém, apenas 47 países estão confirmados para a Conferência.