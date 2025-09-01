Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Praticidade
Notícia

Brasil emitirá vistos eletrônicos gratuitos para participantes da COP30

Documento digital será válido até 31 de dezembro em território brasileiro

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS