Brasil é quarto país mais mortal para ambientalistas

No Brasil, entre 2012 e 2024, foram registradas 413 mortes. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Brasil foi, em 2024, o quarto país mais mortal do mundo para defensores do meio ambiente. O dado consta em um relatório da organização não-governamental Global Witness, fundada em 1993 para expor as ligações entre conflitos socioambientais e a destruição do planeta.

No ano passado, o país registrou 12 mortes, ficando atrás apenas da Colômbia (48), Guatemala (20) e México (18). Embora o número, divulgado ontem, seja inferior ao de 2023 – quando foram registradas 25 mortes –, o documento ressalta que, no ano passado, o país registrou um alto índice de ameaças de morte, tentativas de intimidação e homicídios contra ambientalistas.