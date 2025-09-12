Brasil compra navio da Marinha Real Britânica

Navio britânico HMS Bulwark. Marinha do Brasil / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Marinha do Brasil assinou na quarta-feira (10) o contrato de aquisição do navio HMS Bulwark, da Marinha Real Britânica. A negociação foi formalizada durante a Defence & Security Equipment International United Kingdom (DSEI UK) 2025, um dos principais fóruns globais de defesa.

O HMS Bulwark possui 176 metros de comprimento, desloca 18,5 mil toneladas e tem capacidade para até 710 militares. A embarcação mantém uma velocidade média de 18 nós, o que equivale a aproximadamente 34 quilômetros por hora. O navio tem capacidade de transporte de carga e pessoal, estruturas para hospitais de campanha, transporte de mantimentos, medicamentos e outros itens. A embarcação também será utilizada na proteção da Amazônia Azul, região estratégica e rica em recursos naturais e minerais.

A aquisição do HMS “Bulwark” foi impulsionada pela necessidade de ampliar a capacidade da Marinha do Brasil. A embarcação encontra-se, atualmente, em Plymouth, na Inglaterra, passando por um processo completo de revitalização e modernização dos sistemas de comando e controle, atualização dos equipamentos de comunicações e a revisão completa dos sistemas de propulsão e geração de energia.