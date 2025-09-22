As principais pautas de Lula na Assembleia da ONU

Presidente será o primeiro a discursar. SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A partir desta segunda-feira (22), o presidente Lula participa de uma série de agendas durante a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento segue até quarta-feira em Nova York e o Brasil, como é tradição, será o primeiro Estado-membro a discursar na abertura do Debate Geral.

Segundo o Itamaraty, Lula manterá encontros com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e com chefes de Estado e de governo de outras nações.

Pautas geopolíticas estarão em debate, como a questão da Palestina. Lula participa, nesta segunda-feira, da segunda sessão da Conferência Internacional de Alto Nível para a Resolução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, convocada por França e Arábia Saudita.

Leia Mais Talibã proíbe que universidades do Afeganistão utilizem livros escritos por mulheres

Na terça-feira (23), Lula participará do evento de alto nível sobre ação climática, voltado a impulsionar a mobilização internacional e estimular a apresentação de novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) rumo à COP30. O presidente deve reafirmar o convite para que lideranças compareçam ao evento, que será realizado em novembro de 2025 em Belém (PA).

Ainda na pauta ambiental, o presidente deve apresentar o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa brasileira que propõe um modelo inovador de financiamento para a conservação das florestas tropicais. O fundo será lançado durante a Conferência.

Democracia

Sobre a democracia, Lula copresidirá, na quarta-feira, ao lado do presidente do Chile, Gabriel Boric, e da Espanha, Pedro Sánchez, a segunda edição do evento Em Defesa da Democracia. A iniciativa reúne líderes de todas as regiões do mundo para fortalecer o multilateralismo, o Estado de Direito e a cooperação contra o extremismo, a desinformação, o discurso de ódio e o enfraquecimento das instituições democráticas.

Leia Mais Como é o processo em que Bolsonaro e outros condenados por golpe podem perder as patentes militares