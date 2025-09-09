Artesanato de fibra produzido no RS será destaque na COP30

Atualmente, parte do trabalho está em exposição e à venda na mostra na Casa de Cultura Mario Quintana. Isadora Quintana / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Peças de artesanato produzidas no Rio Grande do Sul foram selecionadas para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática — a COP30 —, que ocorrerá em novembro, em Belém (PA). Trata-se do projeto Artesanato de Fibra RS, cujos produtos serão expostos e comercializados na Loja Colaborativa do Sebrae durante o evento.

Os itens ficarão disponíveis entre os dias 2 e 21 de novembro. Foram selecionados colares de mesa em fibra de bananeira, da artesã Manuela Rosa; bolsas em palha de trigo, do ateliê Mãos de Palha; e um composto de parede decorativo em fibra de vime, pela Vimes Saccaro. Todos os produtos foram elaborados por artesãs que participaram do projeto, iniciado no ano passado com o objetivo de valorizar a produção artesanal de diferentes regiões do estado, fortalecendo também o empreendedorismo feminino.

Bolsa que estará na COP30. Nicele Branda / Divulgação

O projeto é desenvolvido por Tatiana Laschuk, que destaca o reconhecimento do trabalho e o potencial do Rio Grande do Sul:

— Mais do que um resultado local, a conquista amplia a visibilidade internacional dessas práticas sustentáveis, fortalecendo a valorização cultural e abrindo novas oportunidades de inserção das artesãs que trabalham com essas fibras no cenário global — afirmou a professora responsável pelo projeto.

O Artesanato de Fibra RS foi realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022, a Lei Paulo Gustavo. Inicialmente, o projeto realizou pesquisas sobre fibras vegetais — como bananeira, butiá, vime, taboa, palha de milho, trigo, taquara e tiririca — em diferentes locais do estado, identificando a produção artesanal regional. Em seguida, foram realizadas oficinas de formação para artesãs em cinco regiões: Caxias do Sul, Canguçu, Três Coroas, São Leopoldo e Viamão.