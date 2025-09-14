Ao som de Andrea Bocelli, show de drones reproduz rosto do papa Francisco no Vaticano

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Vaticano e a prefeitura de Roma sediaram a terceira edição do Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana. Líderes religiosos, diretores das maiores empresas de comunicação do mundo, premiados com o Nobel participaram do encontro.
O ponto alto ocorreu a noite, quando milhares de pessoas na Praça de São Pedro assistiram ao concerto “Graça para o Mundo”, codirigido pelo tenor italiano Andrea Bocelli e pelo compositor e produtor americano Pharrell Williams.
Em um clima de fraternidade, e ao som do canto de Bocelli, luzes de drones sincronizados projetaram a imagem do papa Francisco, criador dos encontros sobre a fraternidade humana após a publicação da encíclica Fratelli Tutti em 2020. As redes sociais repercutiram centenas de vídeo do ato. Veja um exemplo: