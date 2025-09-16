Ambulância ao estilo de filme americano será utilizada pelos alunos da Ulbra

Unidade será utilizada para as simulações de atendimentos de emergência. Ulbra / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Quem circular pelo campus da Ulbra em Canoas poderá se sentir um pouquinho em um filme norte-americano. Pelo menos quando observar os alunos do curso de Medicina praticando atividades de simulação de atendimentos de emergência durante as aulas. Isso porque, a partir de agora, os docentes passarão a utilizar um exemplar raro: uma ambulância modelo Ford F-150 XL, de 1991, importada dos Estados Unidos.

O modelo, adquirido em 1996 para o plano Ulbra Saúde, já foi utilizado em atendimentos domiciliares em Porto Alegre e Tramandaí, mas estava parado há 15 anos. Agora, foi totalmente reformado para o uso durante as aulas. A restauração do veículo durou 40 dias.

Na cor branca e com capacidade para cinco pessoas, a ambulância possui suspensão ajustável conforme o terreno e um baú projetado para servir de UTI móvel, características raras nas ambulâncias brasileiras.