Vetos ao PL do licenciamento ambiental animam entidades, mas atenção ao Congresso permanece

Coletiva de imprensa do governo federal anunciando os vetos nesta sexta-feira (8). Rogério Cassimiro / Flickr MMA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O veto a 63 dos 400 artigos da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, sancionada pelo presidente Lula nesta sexta-feira (8), foi recebido com certo otimismo por ambientalistas e organizações do setor. Embora a análise minuciosa do texto final ainda esteja em andamento, a decisão presidencial já é vista como um avanço pela comunidade ambiental.

O projeto original, aprovado pela Câmara dos Deputados com o objetivo de simplificar os procedimentos de licenciamento, havia gerado intensa polêmica e dividido opiniões, recebendo críticas de especialistas e da própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Em declaração à coluna, Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, afirmou que a entidade está realizando uma análise detalhada dos vetos, mas reconheceu o esforço do governo em barrar os pontos mais controversos.

— A postura do governo de se mostrar mobilizado e contrário ao projeto de lei é algo realmente importante neste momento, pois demonstra os riscos que essa proposta poderia causar ao meio ambiente do país. O quão efetiva será essa demonstração, veremos na prática com as publicações oficiais.

Astrini destacou ainda o papel determinante da pressão popular no resultado alcançado.

— É importante salientar que essa mobilização do governo, que levou quatro ministérios a realizarem uma coletiva, e, segundo eles, fez com que o presidente Lula dedicasse cinco horas discutindo esses vetos, ocorre em grande parte devido à pressão da sociedade civil. Esse tipo de pressão, essa relevância dada a um assunto tão fundamental, é o que de fato faz com que o governo se mobilize — completou.

"Vitória da mobilização social"

O Greenpeace Brasil manifestou posição semelhante. Em nota oficial, Gabriela Nepomuceno, especialista em Políticas Públicas da organização, classificou os vetos como "um esforço importante para conciliar a agilidade processual com a necessária proteção ambiental".

Entre as decisões mais relevantes, a entidade destacou a manutenção das restrições à Licença por Adesão e Compromisso (LAC) para atividades de médio e alto impacto, a preservação dos critérios nacionais de licenciamento e a garantia de consulta prévia a comunidades tradicionais.

A organização reconheceu o resultado como uma conquista da mobilização social, embora tenha ressaltado a necessidade de permanente vigilância sobre o desdobramento do processo legislativo, já que o projeto agora retorna à Câmara dos Deputados para análise dos vetos presidenciais.