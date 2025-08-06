Venezuela se recusa a fornecer dados que comprovem vitória de Maduro, diz OEA

No fim do mês passado, os EUA ofereceram US$ 25 milhões por informações sobre Nicolás Maduro. Federico PARRA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) apresentou nesta quarta-feira (6) um relatório afirmando que, mais de um ano após as eleições presidenciais, o governo de Nicolás Maduro se "recusa em fornecer" dados eleitorais de 2024. Na ocasião, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) havia ratificado a vitória de Maduro sobre o líder da oposição, Edmundo González.

O documento, elaborado pela relatora para a Venezuela da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Gloria Monique de Mees, também apresentou dados sobre violações de direitos humanos cometidas pelo regime após o pleito. Segundo a relatora, informações do próprio governo indicam que mais de duas mil pessoas foram presas em manifestações contra Maduro e que 25 morreram.

— Mais de um ano depois, o Conselho Nacional Eleitoral ainda não publicou a ata necessária para verificar os resultados que declarou a favor de Nicolás Maduro. Essa recusa em fornecer até mesmo os dados eleitorais mais básicos viola as leis nacionais e as normas internacionais. Ela lança uma longa sombra sobre a credibilidade do processo eleitoral e priva os cidadãos do direito de saber a verdade sobre seu voto — disse Gloria.