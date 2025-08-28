Veja quais são os cinco países mais seguros do mundo e a posição do Brasil no ranking

Paisagens paradisíacas na Islândia.

Como faz todos os anos, o Global Peace Index, elaborado pelo Instituto para Economia e Paz, uma organização australiana de pesquisa sem fins lucrativos dedicada a desenvolver e promover uma compreensão da paz como um resultado tangível e alcançável, definiu a situação da segurança em 163 países.

Neste ano, as cinco nações mais seguras do planeta são Islândia (1º), Irlanda (2º), Nova Zelândia (3º), Áustria (4º) e Suíça (5º).

O Brasil subiu uma posição, aparecendo em 130º lugar, à frente da Líbia (131º) e atrás do Equador (129º).

Os países mais perigosos são Rússia (163º), Ucrânia (162º), Sudão (161º), República Democrática do Congo (160º) e Iêmen (159º).

Veja aqui o ranking na íntegra.

O levantamento avalia os países com base em 23 indicadores, que vão desde taxas de homicídios e terrorismo até gastos militares e estabilidade política.