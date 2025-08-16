Uruguaiana sediará o 1º Fórum da Tríplice Fronteira

Evento ocorrerá no Clube Comercial de Uruguaiana. CDL Uruguaiana / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

No dia 23 de agosto, Uruguaiana receberá o 1º Fórum da Tríplice Fronteira, um evento que reunirá líderes políticos, empresários e representantes de diversos setores para discutir como a liberdade econômica pode impulsionar o desenvolvimento do comércio, do transporte internacional e do agronegócio na região da Fronteira Oeste. A iniciativa é organizada pelo partido Novo.

Segundo os organizadores, o fórum terá como eixos centrais o debate sobre a redução da burocracia, a segurança jurídica e a abertura de mercados, com discussões práticas e propositivas voltadas ao fortalecimento da economia regional. A programação incluirá três painéis temáticos - Comércio, Transporte Internacional e Agronegócio - além de uma análise do cenário político e eleitoral para 2026.